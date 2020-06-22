ПВО Сирии отразили атаку беспилотников недалеко от российской базы в Хмеймиме

Силы сирийской противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщает государственное агентство SANA.
Отмечается, что беспилотные летательные аппараты появились в небе над населённым пунктом Джебла, который расположен в 15 километрах от российской авиабазы в Хмеймиме.
По некоторым данным, беспилотников было несколько, других подробностей атаки пока нет.
Как сообщается, террористы нередко применяют беспилотные аппараты со взрывными снарядами для атаки российской военной базы и расположенных рядом территорий, включая город Джебла.