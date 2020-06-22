В Сети опубликовано видео момента взрыва многоэтажки в Киеве

В соцсетях была опубликована видеозапись момента сильного взрыва в многоквартирном доме на улице Крушельницкой в Киеве, в результате которого произошёл обвал нескольких квартир с одной стороны здания и повреждена конструкция с другой.

Как видно на представленных кадрах, сперва вдалеке виднеется вырывающееся из окна облако пыли, а затем объектив камеры начинает дрожать от взрывной волны. Люди, идущие в этот момент по улице, замирают и оборачиваются в сторону взрыва.

По данным киевских спасателей, было обнаружено тело четвёртого погибшего, судьба ещё одного жильца пока остаётся неизвестной. Разбор завалов по-прежнему продолжается, на месте работает 46 человек и 9 единиц техники.

— В девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4-го, 5-го, 6-го, 7-го этажей, — говорится в сообщении ведомства.

По словам пользователей соцсетей, в результате происшествия пострадала не только та часть здания, с которой находился эпицентр, — с обратной стороны дома отходят плиты. На месте проводятся работы по стабилизации многоэтажной конструкции.