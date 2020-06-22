В Сети опубликовано видео момента взрыва многоэтажки в Киеве

В соцсетях была опубликована видеозапись момента сильного взрыва в многоквартирном доме на улице Крушельницкой в Киеве, в результате которого произошёл обвал нескольких квартир с одной стороны здания и повреждена конструкция с другой.
Как видно на представленных кадрах, сперва вдалеке виднеется вырывающееся из окна облако пыли, а затем объектив камеры начинает дрожать от взрывной волны. Люди, идущие в этот момент по улице, замирают и оборачиваются в сторону взрыва.
По данным киевских спасателей, было обнаружено тело четвёртого погибшего, судьба ещё одного жильца пока остаётся неизвестной. Разбор завалов по-прежнему продолжается, на месте работает 46 человек и 9 единиц техники.
— В девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4-го, 5-го, 6-го, 7-го этажей, — говорится в сообщении ведомства.
По словам пользователей соцсетей, в результате происшествия пострадала не только та часть здания, с которой находился эпицентр, — с обратной стороны дома отходят плиты. На месте проводятся работы по стабилизации многоэтажной конструкции.
Напомним, взрыв в жилом доме в Киеве произошёл утром 21 июня. Спасателям удалось извлечь из-под завалов троих человек, их состояние не уточняется. Ещё четыре человека погибли, 23 эвакуированы. По данному факту заведено уголовное дело, как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, на данный момент рассматривается две версии трагедии — взрыв газа или взрывного устройства.