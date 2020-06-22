Лукашенко попросил оппозицию не называть его "Вусаты таракан"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями оппозиции в Брестской крепости попросил их не опускаться до оскорблений в адрес действующего главы государства и не пытаться занижать его рейтинг среди жителей республики на фоне грядущих выборов.

— Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента три процента [рейтинг]? Да вот в этой альтернативной компании (Указывает на стоящих рядом.) я и то больше трёх наберу. Поэтому не надо нас дёргать, — сказал белорусский лидер.

Помимо этого он также обратился к собравшимся, заявив, что "читает" то, что они про него пишут, и попросил их отказаться от оскорблений в публичных выступлениях и статьях.

— "Вусаты таракан", ещё чего-то. Я ещё пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично, — указал Лукашенко.

Президент также не обошёл стороной расследование уголовного дела в отношении его соперника на грядущих президентских выборах, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. По словам главы государства, "меценат" и общественный деятель, каким себя выставлял бывший топ-менеджер, — это лишь ширма, в действительности всё обстояло иначе.

— Меценат картины привёз державе. А на поверку что оказалось? Это их картины (собственность банка. — Прим. Лайфа). А почему мы их сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины, — сказал он.

Лукашенко отметил, что в ходе обысков было обнаружено главное — и это не деньги и ценности, а флешки и жёсткие диски с информацией. По его словам, именно этого и боятся "хозяева" задержанных. Он также призвал представителей оппозиции не "подыгрывать" фигурантам расследования, поскольку у тех есть собственность за границей и, в отличие от оппозиционеров, они могут "сбежать" туда.