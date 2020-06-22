В Москве мужчина устроил драку с приехавшими его задерживать полицейскими — видео

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В Москве мужчина набросился на сотрудников полиции, которые приехали задерживать его. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что правоохранители сначала долго не могут открыть дверь квартиры в проезде Дежнёва, где буйный преступник неоднократно избивал свою мать. Однако, как только это удалось сделать, на троих полицейских тут же накинулся мужчина.