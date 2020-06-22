В Москве мужчина устроил драку с приехавшими его задерживать полицейскими — видео

Видео © LIFE
В Москве мужчина набросился на сотрудников полиции, которые приехали задерживать его. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что правоохранители сначала долго не могут открыть дверь квартиры в проезде Дежнёва, где буйный преступник неоднократно избивал свою мать. Однако, как только это удалось сделать, на троих полицейских тут же накинулся мужчина.
Он сразу принялся бить правоохранителей кулаками и ногами, однако долго это продолжаться не могло. Полицейские вскоре смогли взять ситуацию под контроль и задержали мужчину. По словам его соседки, избивший свою мать также употреблял наркотики.