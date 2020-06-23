Коронавирус не помеха. Россияне не стали меньше есть мороженое, несмотря на пандемию

В июне этого года в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году спрос на мороженое остался практически на том же уровне, даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом говорят результаты исследования крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", передаёт РИА "Новости".

Сообщается, что специалисты провели анализ продаж этого лакомства с 1 по 21 июня. Они просмотрели данные более чем 900 тысяч касс со всей России и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.

— Средний чек при покупке мороженого составил 86 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году. Объём продаж в денежном выражении практически достиг прошлогоднего уровня, всего на 3% ниже аналогичного периода прошлого года, — отмечают аналитики.

В Москве же средний чек за мороженое составил 117 рублей, это на 5% выше, чем в прошлом году, а объём продаж отстал от прошлогодних показателей на 33%.