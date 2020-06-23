Украинский экс-министр заявил, что Киев не победит в войне с РФ даже "математически"

В случае военного противостояния между Москвой и Киевом у последнего нет никаких шансов одержать победу. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".

— Никогда мы её не победим. Я просто математически могу доказать, формулами, просто по математике, — сказал он.

При этом экс-министр выразил уверенность, что даже в нынешних условиях Украина могла бы "достойно, без унижений, взаимовыгодно" сотрудничать с Россией, при этом не теряя "ни капли" своих интересов. Он убеждён, что, уступая в каких-то моментах, Киев мог бы "приобретать в другом" и в конечном итоге был бы достигнут консенсус.

Он также высмеял "стену Яценюка", которая появилась на украинско-российской границе. По его словам, увиденное им зрелище говорит лишь о масштабах хищения средств, которое имело место при строительстве, и в действительности защитную конструкцию могли бы "прорвать" даже дикие кабаны.