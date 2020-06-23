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На сайте Минобороны появился раздел про Василия Тёркина

В нём рассказана история "рождения", "взросления" и боевого пути героя.

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Фото © Минобороны РФ

На сайте Минобороны России к 75-летию победы в Великой Отечественной войне появился раздел, посвящённый самому известному литературному герою-фронтовику Василию Тёркину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В разделе представлены и некоторые истории "подвигов" знаменитого фронтовика, публиковавшиеся в годы войны на страницах многих армейских и фронтовых газет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за свою историю Василий Тёркин "прошёлся" по страницам сотен книг, стал героем мультфильмов и театральных постановок, художники рисовали картины с ним, а скульпторы создавали его фигуры. По сей день он "является достоянием нашего народа", воином-победителем, который вместе со своими товарищами победил "в самой кровавой войне".

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России опубликовало уникальные документы первых дней войны.

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