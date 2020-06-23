На сайте Минобороны появился раздел про Василия Тёркина

На сайте Минобороны России к 75-летию победы в Великой Отечественной войне появился раздел , посвящённый самому известному литературному герою-фронтовику Василию Тёркину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В разделе представлены и некоторые истории "подвигов" знаменитого фронтовика, публиковавшиеся в годы войны на страницах многих армейских и фронтовых газет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за свою историю Василий Тёркин "прошёлся" по страницам сотен книг, стал героем мультфильмов и театральных постановок, художники рисовали картины с ним, а скульпторы создавали его фигуры. По сей день он "является достоянием нашего народа", воином-победителем, который вместе со своими товарищами победил "в самой кровавой войне".