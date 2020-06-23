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От полиции не скрыться. Маски никак не влияют на распознавание лиц камерами видеонаблюдения

Правоохранители отмечают, что средства индивидуальной защиты не отразились на результатах использования специальной системы.

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Фото © Pixabay

В Москве режим обязательного ношения защитных масок в период эпидемии коронавирусной инфекции никак не влияет на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных. — Прим. Лайфа), — сказано в сообщении полиции.

Стоит отметить, что ГИС ЕЦХД — это система видеонаблюдения, которая помогает поднять уровень безопасности в российской столице, а также способствует раскрытию преступлений. Сообщается, что в 2019 году благодаря этой системе правоохранительными органами было раскрыто более трёх тысяч правонарушений.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев ранее сообщал, что в Москве насчитывается около трёх тысяч интеллектуальных камер видеонаблюдения по распознаванию лиц. Глава МВД также добавлял, что в будущем планируется внедрить эту функцию во все городские камеры, которых в столице более 160 тысяч.

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