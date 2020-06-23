От полиции не скрыться. Маски никак не влияют на распознавание лиц камерами видеонаблюдения

В Москве режим обязательного ношения защитных масок в период эпидемии коронавирусной инфекции никак не влияет на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

— С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных. — Прим. Лайфа), — сказано в сообщении полиции.

Стоит отметить, что ГИС ЕЦХД — это система видеонаблюдения, которая помогает поднять уровень безопасности в российской столице, а также способствует раскрытию преступлений. Сообщается, что в 2019 году благодаря этой системе правоохранительными органами было раскрыто более трёх тысяч правонарушений.