Строительство "стены Яценюка" на границе с Россией продлится ещё пять лет

Украина отсрочила завершение строительства "стены Яценюка" на границе с Россией до 2025 года. Таким образом, сооружение будут возводить ближайшие пять лет. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

— Реализацию проекта "Стена" планируется перенести ещё на четыре года и завершить до 2025 года, — говорится в сообщении.

Перенос сдачи объекта на Украине объяснили сокращением финансирования, а также ростом цен на строительные услуги и соответствующие материалы.

Отметим, изначально стену должны были закончить в 2018 году, позже сроки продлили до 2021-го.

Напомним, что строительство стены было задумано в 2014 году Арсением Яценюком, который на тот момент был премьер-министром Украины. Согласно проекту, граница Незалежной и России протяжённостью более двух тысяч километров должна была обзавестись противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.