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Строительство "стены Яценюка" на границе с Россией продлится ещё пять лет

Это обусловлено ростом стоимости стройматериалов и сокращением финансирования.

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Фото © Attila Volgyi / Xinhua via ZUMA Wire

Украина отсрочила завершение строительства "стены Яценюка" на границе с Россией до 2025 года. Таким образом, сооружение будут возводить ближайшие пять лет. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Реализацию проекта "Стена" планируется перенести ещё на четыре года и завершить до 2025 года, — говорится в сообщении.

Перенос сдачи объекта на Украине объяснили сокращением финансирования, а также ростом цен на строительные услуги и соответствующие материалы.

Отметим, изначально стену должны были закончить в 2018 году, позже сроки продлили до 2021-го.

Напомним, что строительство стены было задумано в 2014 году Арсением Яценюком, который на тот момент был премьер-министром Украины. Согласно проекту, граница Незалежной и России протяжённостью более двух тысяч километров должна была обзавестись противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

На проект выделили 4,1 миллиарда гривен (около 10,9 миллиарда рублей). Однако финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано почти вдвое.

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