Специалист рассказал о возможности заболеть коронавирусом на открытых водоёмах

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев считает, что большое количество солнечных лучей, которые падают на территорию открытых водоёмов, являются хорошим оружием от коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

По его мнению, они очень губительно влияют на данную инфекцию.

— В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что CoViD-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоёмах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно. Коронавирус <...> передаётся от человека к человеку в основном воздушно-капельным путём. Что касается открытых водоёмов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной, — отметил Лебедев.

Специалист также добавил, что через воду могут передаться другие инфекции, в частности острые кишечные.