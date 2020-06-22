Украина грозит накрыть ракетами Крым и Новороссийск. США помогут?

Украина создала ракету, способную ударить по российским боевым кораблям в Крыму и Новороссийске. Об этом рассказал украинский военный эксперт Михаил Жирохов. Конкретно он имел в виду "новую крылатую ракету" Р-360 ("Нептун"). Эксперт также отметил, что головка самонаведения ракеты якобы имеет лучшие характеристики, чем у её российского аналога Х-35.

В первую очередь стоит пояснить, почему "новая крылатая ракета" — в кавычках. Во-первых, не очень понятно, с какого чуда ракета названа крылатой. Действительно, ещё со времён СССР на Украине осталась одна из лучших в мире ракетостроительная школа. Вот только в советские времена украинские КБ работали на РВСН и на космос, где используются только баллистические. И они отродясь не занимались противокорабельными вооружениями.

— То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, ещё не значит, что у них получилась крылатая ракета, — так победные реляции Киева по поводу "Нептуна" прокомментировал сенатор Франц Клинцевич. Это насчёт того, что ракета "новая" и "превосходит российский аналог" Х-35. Вообще-то Р-360 создана как раз на базе Х-35, являясь её модификацией. По своим тактико-техническим характеристикам она мало чем отличается, разве что заявленной дальностью полёта — до 300 км (до 260 — у современных модификаций Х-35).

Ну, во-первых, это пока на словах. А во-вторых, вопрос — а нужна ли украинской ракете такая дальность. В том смысле, смогут ли украинские военные воспользоваться этим преимуществом? Напомню, в апреле состоялись третьи учебные пуски на полигоне Алибей под Одессой (до этого ракету испытывали в декабре 2018 года и в апреле 2019 года, но тогда она просто пролетела над морем, а сейчас поразила реальную цель). Я уж не говорю, что трёх стрельб для таких далекоидущих выводов, которые любят делать украинские политики (один деятель как-то заявлял, что этой ракетой можно "бить вглубь территории России"), элементарно мало. Но это были реальные стрельбы, и они были успешными.

Цель — старая баржа — была поставлена в 75 километрах от побережья. Действительно, украинцам удалось создать собственную головку самонаведения. Однако следует понимать, что то расстояние, на котором ракета поразила цель, очевидно, пока что предельное, поскольку для поражения на больших дистанциях необходимы современные средства дальней радиотехнической разведки и целеуказания. В первую очередь — спутники. А их у Украины просто нет, последний украинский спутник приказал долго жить ещё в 2011 году.

Единственное, что остаётся, — самолёты-разведчики. Но и здесь то, чем обладает Украина, — устаревшие советские и созданные совсем для иных целей образцы, которые просто неспособны эффективно выполнять несвойственные им функции. Я уж молчу, что, если попытаться навести ракеты на российские корабли, самолёты-наводчики будут сбиты ещё до того, как они приблизятся к целям на расстояние, пригодное для наведения.

Тогда зачем им эти ракеты? Единственное, что вспоминается, — это заявление Александра Турчинова о том, что ракета способна за несколько минут уничтожить Крымский мост. Попробовать-то они могут, конечно, только вряд ли из этого что-то получится. Да и ответка будет соответствующей.

Не очень понятно, для чего они собираются ставить американские "Джавелины" на подаренные американцами же катера. Сегодня стало известно, что в США подготовили к отправке на Украину груз по линии военной помощи, среди которого есть и пресловутые "Джавелины". По данным The National Interest, их могут установить на катера класса Mark VI, переданные для усиления ВМСУ.

Другой вопрос, что Киеву постоянно нужно бряцать оружием и обострять обстановку в Донбассе. И ещё: без американской помощи украинская армия, очевидно, давно развалилась бы. Вот уже упомянутый Михаил Жирохов сетует, что финансовое состояние Украины может послужить причиной проблем на этапе серийного производства "Нептуна", единственный завод твёрдого топлива для комплекса в стране — и тот прекратил свою работу.

Видимо, проблему помогут решить всё те же американцы. Они, если надо, и денег дадут, и сами что-то из оружия подкинут. Понятно, что на такие меры, как размещение на Украине собственных ракет или даже предоставление Киеву средств наведения для тех же "Нептунов", они вряд ли пойдут. Это будет откровенный вызов Москве и повод для совершения российской стороной аналогичных действий в Донбассе.

Но вот напичкать ВСУ "лёгким" вооружением, непригодным для войны с Россией, но вполне пригодным для совершения провокаций в Донбассе, они могут. Иначе зачем Украине "Джавелины"? Это противотанковые ракетные комплексы. Иными словами, оружие или наступательное, или оборонительное, когда в атаку идут танки противника. А противник (ДНР и ЛНР) наступать не собирается, о чём в Киеве прекрасно знают. Значит…