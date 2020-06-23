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Google начал проверять изображения в разделе "Картинки"

Это сделано для выяснения достоверности фактов, связанных со снимком.

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Фото © Pixabay

Компания Google заявила о том, что теперь будет проверять достоверность изображений, которые показываются при поиске в разделе "Картинки". Об этом говорится в заявлении на её официальном сайте.

Сила визуальных медиа имеет свои недостатки, особенно когда возникают вопросы, связанные с первоисточником, подлинностью и контекстом изображения. Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе "Картинки Google", чтобы помочь людям разобраться в этих вопросах и составить более обоснованное суждение о том, что они видят в Интернете, — сказано в сообщении компании.

Как сообщают представители Google, теперь под иконкой изображения в разделе "Картинки" у пользователей появится значок "Проверка фактов", после нажатия на который они смогут увидеть результаты проверки.

Такие действия компании направлены на проверку достоверности фактов, связанных с самим изображением или со статьёй, в которой оно было использовано.

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