На Камчатке людей с коронавирусом будут лечить по "московской модели"

Камчатский край закончил перенастройку региональной системы здравоохранения и переходит на "московскую модель" в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Стоит отметить, что это было сделано по рекомендациям группы специалистов, которых отправил для помощи врачам Камчатки мэр Москвы Сергей Собянин.

— Рассчитываем, что "московская модель" даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдёт на убыль. Первые результаты мы уже видим. Реализованы задачи по наращиванию коечного фонда. Сегодня у нас развёрнуто 816 коек в семи стационарах, причём 300 коек постоянно доступны. Это существенно превышает нормативы Минздрава РФ, — сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.

По словам главы Камчатки, в ближайшие дни будет окончательно отлажена новая система работы медицинских лабораторий, теперь результаты анализов на наличие CoViD-19 будут проводиться в течение двух суток.

Кроме того, в крае развёрнуты госпитали "долечивания". Амбулаторных больных, которые переносят заболевание в лёгкой форме дома, теперь бесплатно обеспечивают всеми необходимыми лекарствами и специальными медикаментами.