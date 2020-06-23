Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в государственной измене

Нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму в государственной измене.
Как рассказал действующий лидер США в интервью телеканалу CBN News, за его предвыборной президентской кампанией в 2016 году следили спецслужбы страны.
— Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как, оказывается, я был прав, — рассказал Дональд Трамп.
Ранее он не раз обвинял американские спецслужбы в том, что те вели слежку во времена предвыборной гонки. В 2016–2017 годах ФБР даже проводило расследование против Трампа, пытаясь выяснить, был ли тогда ещё кандидат в президенты США в сговоре с российскими властями. Этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который в 2019 году заявил, что доказательств этому никаких нет. Трамп всегда категорически отрицал подобные обвинения, заявляя, что они политически мотивированные.