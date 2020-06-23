В Белом доме заявили о прекращении торговой сделки с Китаем

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что США решили расторгнуть торговую сделку с Китаем из-за предположений американских властей о происхождении коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

— Это конец. <...> Они (представители Китая. — Прим. Лайфа) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку, и это было спустя целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется полным ходом, — отметил Наварро.

Сам президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию на своей странице в "Твиттере".

— Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения, — подчеркнул глава государства.