В Белом доме заявили о прекращении торговой сделки с Китаем

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что США решили расторгнуть торговую сделку с Китаем из-за предположений американских властей о происхождении коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
— Это конец. <...> Они (представители Китая. — Прим. Лайфа) приехали сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку, и это было спустя целых два месяца после того, как они узнали, что вирус распространяется полным ходом, — отметил Наварро.
Сам президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию на своей странице в "Твиттере".
— Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения, — подчеркнул глава государства.
Церемония подписания соглашения по первому этапу торговой сделки между США и Китаем состоялась в январе в Вашингтоне. Согласно договору, Штаты сохранили пошлины в размере 2,5% на товары из Поднебесной объёмом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объёмом 120 миллиардов долларов. Китай же должен закупить американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, ещё 35–40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги.