Аномальная жара ожидается в европейской части России к выходным

К концу текущей недели в Москве и других регионах западной половины европейской части России прогнозируется аномальная жара до 31 градуса тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

— Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25–30 градусов. И так до конца недели, — приводит его слова агентство.

По словам Вильфанда, такие температурные показатели превышают норму на 4–5 градусов. По данным Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидается 17–19 градусов, однако к пятнице уже 25–30, в выходные — до плюс 31 градуса.