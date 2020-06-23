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Аномальная жара ожидается в европейской части России к выходным

По данным синоптиков, температура превысит норму на 4–5 градусов.

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К концу текущей недели в Москве и других регионах западной половины европейской части России прогнозируется аномальная жара до 31 градуса тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25–30 градусов. И так до конца недели, — приводит его слова агентство.

По словам Вильфанда, такие температурные показатели превышают норму на 4–5 градусов. По данным Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидается 17–19 градусов, однако к пятнице уже 25–30, в выходные — до плюс 31 градуса.

Ранее Лайф сообщал, что синоптик Росгидромета объяснил необычное поведение погоды в России.

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