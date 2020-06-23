Кузя из "Универа" заявил, что Харламов и Асмус разводятся не ради хайпа

Российский актёр и продюсер Виталий Гогунский заявил, что развод его коллег по телеканалу ТНТ Гарика Харламова и Кристины Асмус едва ли связан с желанием вызвать общественный резонанс, ведь у них и так достаточно таланта, чтобы "не скатываться" до подобного. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

— Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают <…> без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведённое время друг с другом, — сказал он.

По его словам, супруги делают "всё правильно", как и подобает интеллигентным людям. А то обстоятельство, что они одновременно рассказали о своих намерениях общественности, идёт им только на пользу.