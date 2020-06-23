Москва названа самым успешным мегаполисом в борьбе с пандемией

В Москве удалось реализовать наработки и использовать опыт крупнейших мегаполисов мира по борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. Это позволило нанести упреждающий удар по распространению заболевания и избежать начального, самого сложного этапа пандемии. Благодаря этому ожидаемый уровень смертности в городе будет существенно ниже, чем в других крупнейших городах и столицах мира, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией".

— Москва получила определённые преимущества благодаря возможности использования опыта других мегаполисов, что позволило осуществить план на упреждение и смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии, — приводит цитату из исследования РИА "Новости".

Уточняется, что для исследования использовались открытые данные по заболеванию в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Вене, Цюрихе, Милане, Мадриде, Амстердаме, Стокгольме, Токио, Гонконге, Пекине, Сеуле, Сингапуре, Сиднее.

— Прогнозно мы ожидаем относительно более низкого уровня смертности, чем в городах с сопоставимым масштабом эпидемии, ввиду изначальных предпосылок и принятых мер, которые положительно повлияли на результативность борьбы с эпидемией в Москве, — сообщили в BCG.