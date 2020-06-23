Росстат назвал регионы — лидеры по суммарному коэффициенту рождаемости

Росстат назвал лидеров среди регионов России по суммарному коэффициенту рождаемости за 2019 год. С рейтингом ознакомился RT.
На вершине оказалась Тува (2,72 ребёнка рождается в среднем у одной женщины в возрасте от 15 до 50 лет). В тройку также вошли Чечня (2,58) и Ненецкий АО (2,17). Также в верхней части списка можно увидеть Республику Алтай и Сахалинскую область.
Внизу расположились Тульская, Пензенская и Смоленская области, Мордовия и Ленинградская область. В целом по стране показатель в прошлом году равнялся 1,5 ребёнка на одну женщину репродуктивного возраста.