Экс-директор лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли четверо детей, отпущен из-под стражи

Бывшему директору лагеря горнолыжного комплекса "Холдоми", где при пожаре погибли четверо детей, была изменена мера пресечения, он направлен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре.

— Мера пресечения изменена на домашний арест до 22 июля, — приводит агентство слова собеседника.

В конце июля прошлого года Кузнецов, а также владелец комплекса "Холдоми" Виталий Бурлаков и начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району Эдуард Новгородцев решением суда были взяты под стражу и стали фигурантами дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Осенью мера пресечения была продлена до 22 декабря. После подачи жалоб сперва под домашний арест, а затем под подписку о невыезде был отпущен Новгородцев. В марте под домашний арест был отпущен Бурлаков.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июля в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар в палаточном лагере. В момент возгорания там находилось 189 детей, в результате четверо погибли, в том числе и десятилетний Алексей Мартыненко из Комсомольска-на-Амуре. Он помогал товарищам выбираться из горящих палаток и получил тяжёлые ожоги, от которых скончался в больнице.