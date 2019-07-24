Спасавшему детей в "Холдоми" мальчику просят посмертно дать звание Героя России

Ребёнок проявил отвагу и мужество и, рискуя собственной жизнью, выводил друзей из огня.

Жители Комсомольска-на-Амуре создали петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, с просьбой посмертно наградить званием Героя России Алексея М., который скончался от ожогов при пожаре в лагере "Холдоми".

Мальчик, рискуя собственной жизнью, пытался спасти других детей. Авторы петиции отметили, что Алексей был настоящим отважным мужчиной, который взял на себя большую ответственность, помогая девочкам во время пожара. Создатели коллективной просьбы выразили соболезнования родителям мальчика и поблагодарили их за воспитание "настоящего героя нашего времени".

— Алексей Иванович, 12.09.2008 года рождения, должен быть награждён званием Героя Российской Федерации, к огромному сожалению, посмертно, — говорится в петиции.

К настоящему времени петицию подписало более трёх тысяч человек.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. На момент возгорания в лагере было 189 детей. Из 26 палаток сгорело 20. В результате трагедии погибло четыре ребёнка. Среди них был 11-летний житель Комсомольска-на-Амуре Алексей М.

Лайф разобрался в обстоятельствах и в том, что привело к страшной трагедии в палаточном лагере "Холдоми".