Прогноз неутешительный. Синоптики рассказали москвичам о погоде на 23 июня

Жителей столицы во вторник ожидает облачная погода, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура днём в Москве поднимется до 17–19 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 10 градусов. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В связи с дождём и грозой в Московском регионе 23 июня объявлен жёлтый уровень опасности.