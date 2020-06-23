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Протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США напротив Белого дома – видео

Их планам помешало вмешательство полиции.

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В столице США Вашингтоне протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который установлен на площади Лафайет — прямо напротив администрации президента страны. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

Как видно на представленных кадрах, толпа сломала временный забор, который был установлен вокруг монумента, набросила на фигуру бывшего президента верёвки и попыталась повалить на землю под одобрительные крики собравшихся: "Эндрю Джексон должен уйти!"

Однако реализовать задуманное у протестующих не получилось, на место прибыли полицейские, выстроились по периметру статуи и оттеснили толпу с помощью перцового спрея. В этот момент завязалась потасовка, толпа бросала в правоохранителей подручные предметы. Четверо сотрудников пострадали, несколько человек были арестованы.

Напомним, в США с начала июня, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, проходят массовые протесты, участники которых выступают против жестокости и расизма в стране. Со временем народное негодование переросло в настоящую войну с памятниками истории, в которой последние регулярно ломались и осквернялись. В некоторых городах власти решали демонтировать скульптуры, прежде чем их снесут демонстранты.

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