Протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США напротив Белого дома – видео

Rioters in Lafayette Square in Washington DC are trying to topple over a statue of President Andrew Jackson— Koke Report 😷 (@KokeReport) June 23, 2020
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В столице США Вашингтоне протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который установлен на площади Лафайет — прямо напротив администрации президента страны. Видеозапись была опубликована в соцсетях.
Как видно на представленных кадрах, толпа сломала временный забор, который был установлен вокруг монумента, набросила на фигуру бывшего президента верёвки и попыталась повалить на землю под одобрительные крики собравшихся: "Эндрю Джексон должен уйти!"
Однако реализовать задуманное у протестующих не получилось, на место прибыли полицейские, выстроились по периметру статуи и оттеснили толпу с помощью перцового спрея. В этот момент завязалась потасовка, толпа бросала в правоохранителей подручные предметы. Четверо сотрудников пострадали, несколько человек были арестованы.
Police have arrived at the White House where protesters were trying to tear down a statue and build an autonomous zone. Tensions are high: pic.twitter.com/TFnkOR8cs6— Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) June 23, 2020
Напомним, в США с начала июня, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, проходят массовые протесты, участники которых выступают против жестокости и расизма в стране. Со временем народное негодование переросло в настоящую войну с памятниками истории, в которой последние регулярно ломались и осквернялись. В некоторых городах власти решали демонтировать скульптуры, прежде чем их снесут демонстранты.