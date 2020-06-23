В курином филе из российских магазинов нашли хлороформ и антибиотики

В курином филе из российских магазинов обнаружили побочные продукты для устранения неприятных запахов. В частности, речь идёт о хлороформе. Такие выводы сделало "Роскачество", проверив 15 видов курицы российских и белорусских торговых марок. Результаты опубликованы на сайте организации.

— Потребительский страх по поводу обработки курицы хлоросодержащими препаратами оказался обоснованным. Побочный продукт хлорирования — хлороформ — не выявлен в шести из 15 товаров, — говорится в публикации.

В частности, среди товаров с повышенным содержанием хлороформа оказалась продукция компаний "Ярославский бройлер", "Благояр", Alfoor, "Приосколье", "Моссельпром", "Рококо". Получив результаты, эксперты решили провести более глубокое исследование, в результате которого выяснилось, что следы хлора в основном присутствовали на поверхности филе, а не внутри мышечной ткани. Это может говорить о том, что на предприятиях для охлаждения продукции используется не самая чистая вода.

Помимо этого исследователи проверили курицу на наличие антибиотиков. Их нашли в десяти филе, в том числе и в тех, что были промаркированы этикеткой "Без антибиотиков". Кроме того, одно из них было отмечено знаком "халяль". В остальном же эксперты "Роскачества" нарушений не обнаружили.