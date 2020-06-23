Болтон рассказал о "загадочном" отношении Трампа к Путину

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину на протяжении всего времени было и остаётся загадкой. Об этом он написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".
— Я никогда не спрашивал, что думал Трамп (про Путина. — Прим. Лайфа), возможно опасаясь того, что он может сказать. Его личное отношение к российскому президенту оставалось загадкой, — говорится в его книге.
Болтон также вспоминает, что в 2018 году у него вызвало серьёзную тревогу поздравление, которое направил Трамп в Москву в связи с победой Путина на президентских выборах. Однако он отмечает, что спустя некоторое время из США было выслано более 60 российских дипломатов.
Ранее Лайф сообщал, что бывший советник Белого дома Джон Болтон рассказал о согласии Обамы признать воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.