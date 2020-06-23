Болтон рассказал о "загадочном" отношении Трампа к Путину

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину на протяжении всего времени было и остаётся загадкой. Об этом он написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".

— Я никогда не спрашивал, что думал Трамп (про Путина. — Прим. Лайфа), возможно опасаясь того, что он может сказать. Его личное отношение к российскому президенту оставалось загадкой, — говорится в его книге.

Болтон также вспоминает, что в 2018 году у него вызвало серьёзную тревогу поздравление, которое направил Трамп в Москву в связи с победой Путина на президентских выборах. Однако он отмечает, что спустя некоторое время из США было выслано более 60 российских дипломатов.