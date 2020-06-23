Болтон: Обама был готов признать воссоединение Крыма с Россией

Бывший президент США Барак Обама в 2014 году однозначно дал понять, что если Россия ограничится воссоединением с Крымским полуостровом, то конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана. Об этом в своей книге рассказал экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

— По какой-то причине, однако, Обама передумал, и мы пришли к нынешней безвыходной ситуации, — пишет Болтон.

По его словам, о намерениях Обамы он узнал от президента России Владимира Путина во время встречи в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки. При этом он отметил, что российский лидер занял "очень жёсткую" позицию по Украине и указал на незаконность продажи Вашингтоном оружия Киеву.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.