Пятый погибший найден под завалами дома в Киеве

Из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Киеве спасатели достали тело пятого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

— Найдено тело мужчины 1976 года рождения, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек — двух женщин и троих мужчин, — говорится в сообщении ведомства.