Пятый погибший найден под завалами дома в Киеве

Из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Киеве спасатели достали тело пятого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
— Найдено тело мужчины 1976 года рождения, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек — двух женщин и троих мужчин, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, взрыв в жилом доме в Киеве произошёл утром 21 июня. Спасателям удалось извлечь из-под завалов троих человек, их состояние не уточняется. Ещё 23 эвакуированы. По данному факту заведено уголовное дело, как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, на данный момент рассматривается две версии трагедии — взрыв газа или взрывного устройства.