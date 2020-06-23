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Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии россиян в ближайшие три года

Индексация коснётся страховых пенсий, повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021—2023 годах не планируют.

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Фото © Shutterstock

В России в течение трёх лет могут вырасти пенсии, следует из проекта бюджетных характеристик Пенсионного фонда. Так, уже в следующем году размер ежемесячных выплат пенсионерам может составить 17,4 тысячи рублей, сообщает "Российская газета".

Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в России в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, а в 2023-м — 5,6%. Таким образом, в 2023 году пенсии неработающих пенсионеров могут составить 19 283 рубля. Социальная пенсия же в следующем году может вырасти до 9,9 тысячи рублей, ещё через год — до 10,3 тысячи рублей, а к 2023 году — до 10,7 тысячи рублей. При этом размер накопительной части пенсии в ближайшие три года не изменится.

Ранее Лайф сообщал, что помимо пенсий в России также может вырасти материнский капитал. До 2023 года его размер за первого ребёнка может составить 524 тысячи рублей.

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