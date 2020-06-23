Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии россиян в ближайшие три года

В России в течение трёх лет могут вырасти пенсии, следует из проекта бюджетных характеристик Пенсионного фонда. Так, уже в следующем году размер ежемесячных выплат пенсионерам может составить 17,4 тысячи рублей, сообщает "Российская газета" .

Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в России в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, а в 2023-м — 5,6%. Таким образом, в 2023 году пенсии неработающих пенсионеров могут составить 19 283 рубля. Социальная пенсия же в следующем году может вырасти до 9,9 тысячи рублей, ещё через год — до 10,3 тысячи рублей, а к 2023 году — до 10,7 тысячи рублей. При этом размер накопительной части пенсии в ближайшие три года не изменится.