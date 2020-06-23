Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии. Американская делегация даже думала вовсе отменить эту встречу. Об этом экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".

— Нам сообщили, что самолёт Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражён этим, чтобы быть жёстче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно, — сообщил Болтон.

В итоге Трамп решил, что нужно в любом случае опоздать на эту встречу, и приехал на 20 минут позже российского лидера. Владимир Путин ждал его во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит.