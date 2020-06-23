Маткапитал за первого ребёнка к 2023 году может вырасти до 524 тысяч

Размер материнского капитала на первого ребёнка может вырасти почти на 60 тысяч рублей к 2023 году. Это следует из проекта характеристик бюджета Пенсионного фонда России, которые подготовлены с учётом прогнозов социально-экономического развития РФ.

Как сообщает РИА "Новости", уже в следующем году размер маткапитала на первенца может составить 485 тысяч рублей, а за второго ребёнка семья получит 641 тысячу рублей. Ещё через год на воспитание первого ребёнка государство будет выплачивать 504 тысячи рублей, а на второго — почти 667 тысяч рублей. И уже в 2023 году сумма капитала за первого малыша может вырасти до 524 тысяч рублей, за второго — до 693 тысяч рублей.