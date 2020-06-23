Праздничный салют в Москве 24 июня начнётся в 23:00

Салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня, однако не в 10, а в 11 часов вечера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

— Обычно праздничный салют начинается в 22:00 мск. Но 24 июня впервые в истории салют начнётся на час позже — в 23:00 мск, — сообщили в пресс-службе.

Как отметили представители военного ведомства, в честь праздника в небо будет произведено 10 тысяч салютных выстрелов, также прозвучит 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.