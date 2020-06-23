Парк "Зарядье" в Москве открыли для прогулок

Администрация московского парка "Зарядье" открыла территорию для посещения. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу парка, посетителям разрешены не только прогулки, но и занятия спортом.
— С 23 июня, согласно указу мэра Москвы, сняты ограничения для прогулок и занятий спортом на территории парка, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее мэр Москвы отметил, что тенденция к снижению заболеваемости в городе сохраняется. В связи с этим с 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, а стоматологии начали оказывать плановую помощь. Заработали также библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и иные агентства.