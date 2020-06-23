Парк "Зарядье" в Москве открыли для прогулок

Администрация московского парка "Зарядье" открыла территорию для посещения. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу парка, посетителям разрешены не только прогулки, но и занятия спортом.

— С 23 июня, согласно указу мэра Москвы, сняты ограничения для прогулок и занятий спортом на территории парка, — сообщили в пресс-службе.