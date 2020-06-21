С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы

С 1 июля целый ряд новшеств ждёт как нынешних, так и будущих пенсионеров. Лайф выяснил, кому повысят выплаты, а также какие льготы нужно будет оформлять по-новому.

Одно из новшеств касается самозанятых граждан. С 1 июля эксперимент по уплате налога на профессиональный доход распространят на всю страну. В связи с этим территориальные органы ПФР уже выступили с разъяснениями по поводу страховых взносов.

Дело в том, что если самозанятые платят налог на профессиональный доход, то они не обязаны делать взносы на страховую пенсию. Но если нет отчислений в ПФР, этот период работы не включается в страховой стаж и не формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Впрочем, самозанятые, применяющие специальный налоговый режим, вправе самостоятельно делать страховые взносы в ПФР. Причём минимальный размер взносов не установлен, а максимальный ограничен.

Как поясняют в ПФР, чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчётном периоде не менее фиксированного размера взноса на обязательное пенсионное страхование (за 2020 год — 32 023,20 рубля). Если же будущий пенсионер заплатит меньше, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным взносам.

Что касается уже вышедших на пенсию людей, то часть из них может рассчитывать на индексацию выплат с 1 июля. Это касается тех пожилых людей, которые являются опекунами. Например, растят внуков, у которых родители погибли или лишены родительских прав.

— Ранее опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими пенсионерами и не могли претендовать на индексацию, — рассказала генеральный директор юридической компании "Юрист" Асия Мухамедшина. — С 1 июля эта ситуация изменится. В начале следующего месяца пенсии опекунам и попечителям будут проиндексированы.

Ещё одно новшество касается инвалидов. С 1 июля 2020 года в силу вступает закон, согласно которому в Федеральном реестре инвалидов будут размещаться сведения об автомобилях, которыми управляют инвалиды или на которых их перевозят. Это делается для того, чтобы люди могли без проблем пользоваться положенными им спецпарковками.

— Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств имеют инвалиды 1, 2, 3-й групп и дети-инвалиды, — поясняют в ПФР. — На автомобиле должен быть установлен специальный знак "Инвалид". Получить его нужно в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы. Информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в реестр.

В реестре будут данные о марке и модели автомобиля, а также его регистрационный номер. Зарегистрировать можно будет только одну машину. Если же потребуется изменить данные при смене автомобиля, придётся подать новое заявление. В ПФР пояснили, что актуальными будут считаться последние по времени размещения в Федеральном реестре инвалидов сведения о транспортном средстве.