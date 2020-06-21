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С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы

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Фото © Shutterstock

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С 1 июля целый ряд новшеств ждёт как нынешних, так и будущих пенсионеров. Лайф выяснил, кому повысят выплаты, а также какие льготы нужно будет оформлять по-новому.

Одно из новшеств касается самозанятых граждан. С 1 июля эксперимент по уплате налога на профессиональный доход распространят на всю страну. В связи с этим территориальные органы ПФР уже выступили с разъяснениями по поводу страховых взносов.

Дело в том, что если самозанятые платят налог на профессиональный доход, то они не обязаны делать взносы на страховую пенсию. Но если нет отчислений в ПФР, этот период работы не включается в страховой стаж и не формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Впрочем, самозанятые, применяющие специальный налоговый режим, вправе самостоятельно делать страховые взносы в ПФР. Причём минимальный размер взносов не установлен, а максимальный ограничен.

Как поясняют в ПФР, чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчётном периоде не менее фиксированного размера взноса на обязательное пенсионное страхование (за 2020 год — 32 023,20 рубля). Если же будущий пенсионер заплатит меньше, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным взносам.

Что касается уже вышедших на пенсию людей, то часть из них может рассчитывать на индексацию выплат с 1 июля. Это касается тех пожилых людей, которые являются опекунами. Например, растят внуков, у которых родители погибли или лишены родительских прав.

Ранее опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими пенсионерами и не могли претендовать на индексацию, — рассказала генеральный директор юридической компании "Юрист" Асия Мухамедшина. — С 1 июля эта ситуация изменится. В начале следующего месяца пенсии опекунам и попечителям будут проиндексированы.

Ещё одно новшество касается инвалидов. С 1 июля 2020 года в силу вступает закон, согласно которому в Федеральном реестре инвалидов будут размещаться сведения об автомобилях, которыми управляют инвалиды или на которых их перевозят. Это делается для того, чтобы люди могли без проблем пользоваться положенными им спецпарковками.

Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств имеют инвалиды 1, 2, 3-й групп и дети-инвалиды, — поясняют в ПФР. — На автомобиле должен быть установлен специальный знак "Инвалид". Получить его нужно в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы. Информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в реестр.

В реестре будут данные о марке и модели автомобиля, а также его регистрационный номер. Зарегистрировать можно будет только одну машину. Если же потребуется изменить данные при смене автомобиля, придётся подать новое заявление. В ПФР пояснили, что актуальными будут считаться последние по времени размещения в Федеральном реестре инвалидов сведения о транспортном средстве.

В целом хорошее решение, — говорит заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьёв. — Оно исключит возможность нарушения прав льготных категорий граждан. Правда, есть и другая сторона. Это может стать неким моральным стимулом для различного рода оптимизаторов, регистрирующих люксовые авто на родственников / инвалидов или покупающих этот статус у недобросовестных работников бюро медико-социальной экспертизы.

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