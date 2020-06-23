Появился план повышения пенсий. Кто и какие выплаты может получить в течение трёх лет

26 июня будет обсуждаться бюджет ПФР на ближайшие три года. Какие индексации в нём заложены, кому, когда и на сколько повысят пенсии?

Минтруд подготовил проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов. 26 июня его планируется рассмотреть на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В проекте указан возможный уровень индексации страховых, социальных пенсий и других соцвыплат на ближайшие три года. К примеру, страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году проиндексируют на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%. Происходит это повышение традиционно с 1 января.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2021 года может составить 6044,48 рубля, в 2022 году — 6401,10 рубля, в 2023 году — 6759,56 рубля.

В целом среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля. Таким образом, получается, что ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году могут вырасти на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%. Индексация проходит с 1 апреля. В конечном итоге средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.