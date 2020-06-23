В Псковской области начнут дезинфицировать одежду в магазинах

Власти Псковской области обязали продавцов одежды дезинфицировать товар после каждой примерки покупателями. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации региона.

— После примерки одежды покупателями выполнять её дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора, — говорится в документе.

Аналогичные меры теперь будет необходимо соблюдать при возврате одежды покупателями обратно в магазин. Также продавцов обязали дезинфицировать после каждого покупателя кабинку для примерки и все поверхности, с которыми он мог контактировать.