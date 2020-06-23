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В Псковской области начнут дезинфицировать одежду в магазинах

Также санитарной обработке подлежат все поверхности примерочных кабинок.

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Фото © Pixabay

Власти Псковской области обязали продавцов одежды дезинфицировать товар после каждой примерки покупателями. Соответствующий указ появился на сайте правовой информации региона.

После примерки одежды покупателями выполнять её дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора, — говорится в документе.

Аналогичные меры теперь будет необходимо соблюдать при возврате одежды покупателями обратно в магазин. Также продавцов обязали дезинфицировать после каждого покупателя кабинку для примерки и все поверхности, с которыми он мог контактировать.

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