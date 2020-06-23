В Сочи временно приостановили полёты на параплане из-за вчерашнего ЧП

На курорте "Роза Хутор" временно приостановили полёты на парапланах после падения туриста и инструктора накануне. В Сочи заявляют, что такое серьёзное ЧП произошло впервые.

— Мы своим решением пока приостановили работу. Мы просто пока не в том состоянии, чтобы продолжать работу, — рассказал РИА "Новости" руководитель клуба Федерации спорта сверхлёгкой авиации в Сочи Егор Терентьев.

По его словам, пострадавший инструктор — очень опытный и подтвердил в декабре 2019 года свой международный сертификат.