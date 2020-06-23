Крупный российский туроператор объявил о закрытии из-за пандемии

Российский туроператор "Ника", который был основан в 1993 году, объявил о прекращении своей деятельности с 22 июня. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

— Туроператор ООО "НИКА" объявляет о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, — говорится в публикации.

Среди причин такого решения в компании называют пандемию коронавируса, которая сильнейшим образом повлияла на сферу туризма во всём мире, отсутствие понимания того, сколько ещё продлится эта ситуация, а также нежелание страховой компании продлевать существующий договор. Московский филиал компании будет закрыт полностью, а петербургский продолжит работать дистанционно, чтобы урегулировать вопросы с клиентами. "Ника" пообещала оказать максимальное содействие в возмещении затрат на несостоявшиеся поездки своим клиентам.