Американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж

— Уилан не будет обжаловать, он не верит в российское правосудие. Сейчас решается вопрос о его обмене, — заявил юрист РИА "Новости" .

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. Тогда в своём последнем слове Уилан заявлял о желании обжаловать приговор.