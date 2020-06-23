Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

— Оно будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — добавил Песков.

Напомним, за последние несколько месяцев президент не раз обращался напрямую к россиянам. Он рассказывал о ходе борьбы с коронавирусом и анонсировал новые меры поддержки в связи со сложившейся ситуацией. При этом ранее СМИ сообщали, что глава государства может обратиться к соотечественникам в преддверии 1 июля, на которое запланировано голосование по поправкам в конституцию. В Кремле тогда пообещали проинформировать, если Владимир Путин действительно примет такое решение.