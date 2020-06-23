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Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

За последние несколько месяцев глава государства не раз обращался напрямую к гражданам.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с обращением к гражданам. Ориентировочно оно запланировано на 15:00 мск. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оно будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — добавил Песков.

Напомним, за последние несколько месяцев президент не раз обращался напрямую к россиянам. Он рассказывал о ходе борьбы с коронавирусом и анонсировал новые меры поддержки в связи со сложившейся ситуацией. При этом ранее СМИ сообщали, что глава государства может обратиться к соотечественникам в преддверии 1 июля, на которое запланировано голосование по поправкам в конституцию. В Кремле тогда пообещали проинформировать, если Владимир Путин действительно примет такое решение.

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