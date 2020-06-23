Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

К 2023 году средняя зарплата в России поднимется на десять тысяч рублей. То есть с 47,531 тысячи рублей нынешнего года до 57,675 тысячи рублей. Такие данные следуют из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.

При составлении прогноза учитывали номинальную среднемесячную зарплату на одного работника. По расчётам, с каждым годом она должна увеличиваться на несколько тысяч рублей.

Как отмечается в документе, доход Фонда социального страхования в следующем году составит 789,73 миллиарда рублей, в 2022-м — 892,82 миллиарда, в 2023-м — 955,14 миллиарда. При этом расходы в эти три года прогнозируются такие: 832,18 миллиарда, 848,53 миллиарда и 881,23 миллиарда соответственно. Бюджет Фонда в 2021 году ожидается с дефицитом, а в 2022 и 2023 годах — с профицитом.