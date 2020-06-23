Кремль не обсуждает вопрос проведения амнистии к 75-летию Победы

В феврале группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Документ был отклонён. В нижней палате назвали неправильным создавать впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом выйти на свободу.