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Кремль не обсуждает вопрос проведения амнистии к 75-летию Победы

Ранее Госдума отвергла идею в честь праздника освободить от наказания осуждённых за менее тяжкие преступления.

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Фото © Pixabay

Кремль не обсуждает вопрос проведения амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, таких обсуждений нет, — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В феврале группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Документ был отклонён. В нижней палате назвали неправильным создавать впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом выйти на свободу.

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