"Дождь не пробивает эту плёнку". В бухте Владивостока произошёл разлив нефтепродуктов

В бухте Улисс во Владивостоке произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил местный житель, снявший загрязнённую водную поверхность на видео, сообщает издание vl.ru. По словам автора, на поверхности воды радужная плёнка и даже капли дождя не могут пробить её. Инцидент случился на катерной стоянке, очевидец уточнил, что их владельцы к аварии отношения не имеют.