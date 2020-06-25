"Дождь не пробивает эту плёнку". В бухте Владивостока произошёл разлив нефтепродуктов

В бухте Улисс во Владивостоке произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил местный житель, снявший загрязнённую водную поверхность на видео, сообщает издание vl.ru. По словам автора, на поверхности воды радужная плёнка и даже капли дождя не могут пробить её. Инцидент случился на катерной стоянке, очевидец уточнил, что их владельцы к аварии отношения не имеют.
— Здесь такой слой даже не мазута, а какой-то нефти. Вода цвета... да это даже и не вода. Капли от дождя просто не пробивают эту плёнку, — возмущается местный житель.
На место происшествия выехали сотрудники Росприроднадзора, устанавливается источник и площадь разлива.
Напомним, в конце мая разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошёл в Норильске на территории ТЭЦ-3. МЧС РФ сообщило, что в Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак. Директор и главный инженер предприятия были арестованы. На сегодняшний день был собран основной объём разлившихся нефтепродуктов.