В Магадане китайский рынок закрыли на карантин после вспышки коронавируса

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил о закрытии китайского городского рынка из-за обнаружения коронавирусной инфекции сразу у 12 человек.

— Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели, — цитирует Гришана РИА "Н"РИА "Новости".

Он добавил, что 24 июня инфекцию выявили у ещё пяти работников.

На рынке приняли все меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Всего на Колыме зафиксировано 655 случаев CoViD-19. 326 человек выздоровели, трое скончались.