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В Магадане китайский рынок закрыли на карантин после вспышки коронавируса

Власти приняли все меры для предотвращения распространения инфекции.

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Фото © Pixabay

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил о закрытии китайского городского рынка из-за обнаружения коронавирусной инфекции сразу у 12 человек.

Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка в связи с тем, что там одновременно семь работников заболели, — цитирует Гришана РИА "Н"РИА "Новости".

Он добавил, что 24 июня инфекцию выявили у ещё пяти работников.

На рынке приняли все меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Всего на Колыме зафиксировано 655 случаев CoViD-19. 326 человек выздоровели, трое скончались.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке людей с коронавирусом будут лечить по "московской модели".

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