Мировая экономика не выдержит? Что несёт с собой вторая волна коронавируса

Многие страны с тихим ужасом наблюдают за тенденциями развития пандемии CoViD-19 в мире. Учёные говорят о надвигающейся второй волне заболевания. Одним из главных ущербов станет удар по экономике. Эксперты "Организации экономического сотрудничества и развития" считают, что в целом для мира первая волна уже обошлась в сокращение экономики на 6%, вторая — ещё больше, почти на 8%. Правда, например, зависимые от туризма Испания и Италия потеряют гораздо больше. Для России не всё так плохо.