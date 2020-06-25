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Мировая экономика не выдержит? Что несёт с собой вторая волна коронавируса

"Коронакризис" больше всего ударит по Испании и Франции, Китай почти не почувствует второй волны. Российскую экономику тоже ждут потери.

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Фото © Shutterstock

Многие страны с тихим ужасом наблюдают за тенденциями развития пандемии CoViD-19 в мире. Учёные говорят о надвигающейся второй волне заболевания. Одним из главных ущербов станет удар по экономике. Эксперты "Организации экономического сотрудничества и развития" считают, что в целом для мира первая волна уже обошлась в сокращение экономики на 6%, вторая — ещё больше, почти на 8%. Правда, например, зависимые от туризма Испания и Италия потеряют гораздо больше. Для России не всё так плохо.

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