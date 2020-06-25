Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях до конца июня

До конца июня на территории России ожидаются температурные аномалии. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Многие регионы страны ждёт понижение температуры. Например, в Приволжском федеральном округе и на Урале ожидается на четыре градуса ниже нормы — 12–16 градусов тепла.
А вот на большей части азиатской территории страны столбики термометров покажут на четыре-восемь градусов выше нормы. Самые значительные отклонения ждут жителей северной части Сибири, среднесуточная температура во всём регионе составит 20 градусов.
Климатическая норма, согласно прогнозам синоптиков, установится в европейской части, на юге и северо-западе России.
Месячное количество осадков свыше нормы ожидается на западе Северо-Западного федерального округа, на юге Южного федерального округа, на крайнем севере Уральского федерального округа, на западе Таймыра, в большинстве районов Хабаровского края, на охотском побережье Магаданской области, юге Камчатского края и на Сахалине.
Осадки меньше нормы выпадут в республиках Алтай, Хакасия и Тыва, на востоке Забайкальского края, в Амурской области, северной половине Якутии и на западе Чукотского автономного округа.
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