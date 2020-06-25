Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в начале 2022 года в стране может состояться референдум о его отставке.

- 10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они (оппозиция - прим. Лайфа) могут выйти на улицы и собрать подписи граждан, - сказал Мадуро в ходе выступления, трансляция которого велась в "Твиттере".

Конституция Боливарианской республики предполагает проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента по истечении половины срока после его избрания. Мадуро во второй раз вступил в должность президента 10 января 2019 года. Его полномочия истекают 10 января 2025 года.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась 23 января 2019 года, когда глава оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Легитимный лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Турция, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.