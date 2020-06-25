СМИ: В Росавиации разработали план восстановления международного авиасообщения

Глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство план поэтапного восстановления международного сообщения, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что письма передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой и в Роспотребнадзор. Восстановление полётов предлагается начать со стран СНГ, далее в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В секретариате заместителя председателя Правительства сообщили, что вопрос прорабатывается, в том числе при участии МИД РФ, решения будут приниматься в соответствии с международными договорённостями и ситуацией распространения коронавируса.

Источник издания в одной из авиакомпаний считает инициативу Нерадько формальностью. Открытие воздушного сообщения, по его словам, не возобновится до конца лета или даже дольше. Полёты в СНГ, по их мнению, не повлияют на загруженность перевозчиков, для них июль и август всё равно окажутся убыточными.

Возобновление международного авиасообщения, по мнению экспертов, возможно только при взаимном согласии стран.

Росавиация и Роспотребнадзор пока не дали официальных комментариев.