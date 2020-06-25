Учёный назвал причины, по которым человечество не сможет жить на Луне и Марсе

Жители Земли не смогут переселиться на Луну и Марс из-за радиации и излучения. Об этом заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полётов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Он отметил, что из-за радиации в Солнечной системе вообще нет пригодных областей для жизни, кроме Земли.

— Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения, — приводит слова учёного РИА "Новости".

Радиация на Луне в 400 раз превышает земную. На Марсе она ниже в 1,5 раза, чем на земном спутнике, однако и там и там существует излучение, разрушающее здоровье человека.

По мнению Шуршакова, в первую очередь на открываемых экзопланетах вне Солнечной системы необходимо найти магнитное поле, которое поможет не сдуться атмосфере из-за близких к ней звёзд.