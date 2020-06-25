"Готовы уже завтра расстреливать людей". Депутат Рады заявил о планах радикалов по уничтожению Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что на Украине существует план по уничтожению страны.

— Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определённые организации, такие как "Национальный корпус", — приводятся слова депутата на сайте партии.

По его мнению, процесс уничтожения уже запущен. Украину хотят превратить в актив и колонию. Подобные акции, считает депутат, проводят националистические и праворадикальные организации.

Кива добавил, что попытку нападения на депутата от правящей партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко, случившуюся на этой неделе, совершили именно радикалы. Парламентарий заключил, что от их действий могут пострадать не только рядовые граждане и бизнесмены, но и представители власти.