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"Готовы уже завтра расстреливать людей". Депутат Рады заявил о планах радикалов по уничтожению Украины

В качестве примера он привёл недавнее нападение на своего коллегу по Раде Сергея Литвиненко в Ровненской области.

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Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что на Украине существует план по уничтожению страны.

Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определённые организации, такие как "Национальный корпус", — приводятся слова депутата на сайте партии.

По его мнению, процесс уничтожения уже запущен. Украину хотят превратить в актив и колонию. Подобные акции, считает депутат, проводят националистические и праворадикальные организации.

Кива добавил, что попытку нападения на депутата от правящей партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко, случившуюся на этой неделе, совершили именно радикалы. Парламентарий заключил, что от их действий могут пострадать не только рядовые граждане и бизнесмены, но и представители власти.

Ранее Лайф сообщал, что слова депутата Рады о "детях низкого качества" вызвали скандал на Украине.

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