Власти США вдвое увеличили награду за сведения о новом главаре ИГИЛ

Госдепартамент США увеличил награду за сведения, которые помогут установить местонахождение нового лидера ИГИЛ*. Как сказано в документе, опубликованном на сайте ведомства, сумма увеличивается с пяти до десяти миллионов долларов.

Считается, что после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года, во главе террористической организации встал Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауль аль-Сальби.

По мнению Госдепа, именно он стоит за убийствами и похищениями езидов в Ираке. Кроме того, в США полагают, что аль-Сальби лично участвовал в планировании операций террористов по всему миру.

Напомним, 27 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон.